В новом учебном году за парты сядут более миллиона школьников

Источник материала: ОНТ

Тестируют в эти дни школы перед началом нового учебного года. Паспорта готовности получили примерно половина. А за парты в сентябре сядут свыше миллиона детей.

В этом году откроются и семь новых школ. Две из них в Минске. А сейчас завершается оснащение необходимым оборудованием и учебниками. 11 класс в этом году полностью завершает переход на новую программу. На партах у школьников будут и обновленные учебники. Все самое актуальное перед новым учебным годом обсудят на республиканском педсовете. 23-24 августа в Минске соберутся около тысячи учителей со всей страны.

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