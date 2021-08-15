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В новом учебном году за парты сядут более миллиона школьников

15.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В новом учебном году за парты сядут более миллиона школьников

Тестируют в эти дни школы перед началом нового учебного года. Паспорта готовности получили примерно половина. А за парты в сентябре сядут свыше миллиона детей. 

В этом году откроются и семь новых школ. Две из них в Минске. А сейчас завершается оснащение необходимым оборудованием и учебниками. 11 класс в этом году полностью завершает переход на новую программу. На партах у школьников будут и обновленные учебники. Все самое актуальное перед новым учебным годом обсудят на республиканском педсовете. 23-24 августа в Минске соберутся около тысячи учителей со всей страны. 

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Теги: Минск
 
 
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Тестируют в эти дни школы перед началом нового учебного года. Паспорта готовности получили примерно половина. А за парты в сентябре сядут свыше миллиона детей. ...
 
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