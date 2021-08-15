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Зарплаты бюджетников вырастут в августе

15.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зарплаты бюджетников вырастут в августе

Зарплата бюджетников увеличится в августе. Она зависит от базовой ставки, которая с 1 августа равна 198 рублям. 

Это второе увеличение. По сравнению с прошлым годом темп роста – чуть более 106%. Для дополнительного повышения зарплат бюджетникам Минфин из резервного фонда Президента выделит 206 миллионов рублей. Деньги передадут республиканскому госпиталю и областным медслужбам МВД, научно-практическим центрам, войсковым частям и медучреждениям Минобороны, а также поликлиникам и больницам. 

Фото: БЕЛТА

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Зарплата бюджетников увеличится в августе. Она зависит от базовой ставки, которая с 1 августа равна 198 рублям.  Это второе увеличение. По сравнению с прошлым годом...
 
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