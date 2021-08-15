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Жатва-2021: намолот зерна приближается к 5,5 млн тонн
Источник материала: ОНТ
Намолот зерна приближается к 5,5 миллиона тонн. Аграрии убрали уже более 80% площадей.
По темпам лидирует Могилевская область, где не обработано менее 10% полей. Затем идут южные регионы. В Гомельской области многие хозяйства выходят на финиш. В этом году урожайность ниже прошлогодней – сказалась погода. И теперь аграрии будут вынуждены подстраиваться – отказываться от уязвимых культур или оптимизировать посевы.
В эти дни на полях вся техника – комбайны, тракторы, грузовики. Если позволит погода, весь урожай отправится в закрома уже на следующей неделе. Вклад Гомельщины в республиканский каравай – около семисот тысяч тонн.
Фото: pixabay
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Намолот зерна приближается к 5,5 миллиона тонн. Аграрии убрали уже более 80% площадей. По темпам лидирует Могилевская область, где не обработано менее 10% полей. Затем...
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