Жатва-2021: намолот зерна приближается к 5,5 млн тонн

Источник материала: ОНТ

Намолот зерна приближается к 5,5 миллиона тонн. Аграрии убрали уже более 80% площадей.

По темпам лидирует Могилевская область, где не обработано менее 10% полей. Затем идут южные регионы. В Гомельской области многие хозяйства выходят на финиш. В этом году урожайность ниже прошлогодней – сказалась погода. И теперь аграрии будут вынуждены подстраиваться – отказываться от уязвимых культур или оптимизировать посевы.

В эти дни на полях вся техника – комбайны, тракторы, грузовики. Если позволит погода, весь урожай отправится в закрома уже на следующей неделе. Вклад Гомельщины в республиканский каравай – около семисот тысяч тонн.

Фото: pixabay

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