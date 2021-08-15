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Беларусь отмечает день Военно-воздушных Сил

15.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь отмечает день Военно-воздушных Сил

За их плечами стальные крылья! 15 августа поздравления принимают те, кто в рядах Военно-воздушных сил. Вместе с ними праздник у войск противовоздушной обороны. Их объединили в одно подразделение в 2001-м. 

Защищают белорусские города и села, а также военные базы от ударов противника с воздуха тысячи солдат, прапорщиков и офицеров. Это высокоинтеллектуальный вид Вооруженных Сил. Они готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве.

В распоряжении войск ВВС и ПВО – лучшие образцы современной техники. Совсем недавно получили партию вертолетов МИ-8, которую в совершенстве освоили. А уже в следующем году ждут вертолеты МИ-35. Наши авиаторы – одни из лучших в мире. Из года в год они показывают хорошие результаты на Армейских международных играх. В этом году состязания начнутся через неделю. Их примут Россия, Беларусь, Китай и Иран. 

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За их плечами стальные крылья! 15 августа поздравления принимают те, кто в рядах Военно-воздушных сил. Вместе с ними праздник у войск противовоздушной обороны. Их...
 
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