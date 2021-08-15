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СМИ: делегация "Талибана" ведет переговоры в президентском дворце - передача власти состоится 15 августа
Источник материала: Партизан
Делегация радикального движения «Талибан» проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Передача власти в Афганистане, возможно, состоится сегодня 15 августа в президентском дворце, также сообщает Al Arabiya.
По данным источников телеканала, президент Афганистана сдаст власть «в течение нескольких часов».
Как уже сообщалось, б
Сообщалось, что талибы уже начали наступление на город. При этом власти Афганистана заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», передает
В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что талибы не будут штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно»,
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СМИ: делегация "Талибана" ведет переговоры в президентском дворце - передача власти состоится 15 августа
Делегация радикального движения «Талибан» проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
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