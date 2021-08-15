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Плишкова о победе над Соболенко: Я просто больше думала на корте
Источник материала: Партизан
Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выход в финал на турнире ВТА в Монреале через победу над белоруской Ариной Соболенко (6:3, 6:4).
"Здорово выйти в еще один финал в этом году. Думаю, сегодня мне удалось показать уверенную игру, я сделала все, что было нужно для победы. Я играла с умом, и подача сегодня тоже была на хорошем уровне.
Я просто больше думала. Дело не в том, что ветер помог мне показать здесь хороший теннис. У меня были абсолютно разные соперницы, приходилось менять темп игры — от супермедленного до очень быстрого.
Я смирилась с тем, что выиграть в красивом стиле не удастся. Так что я и не пыталась забивать сумасшедшие виннеры", —
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выход в финал на турнире ВТА в Монреале через победу над белоруской Ариной Соболенко (6:3, 6:4).
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