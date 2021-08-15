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Время убирать арбузы, можно начать подготовку растений к зиме. Список важных дел в саду в середине августа

15.08.2021 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если на вашем участке нашлось место бахчевым, присмотритесь, может быть, уже пора снимать урожай. О спелости арбузов явно говорит подсыхание усиков и прилистников у плодоножки, а также глухой звук при ударе по плоду, рассказали в программе «Плюс-минус».

Убирать арбузы для хранения лучше в начале созревания, когда мякоть еще розовая, а семена только начинают буреть. Такие плоды можно будет съесть в течение трех месяцев.

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В плодовом саду не забываем собирать с земли опавшие плоды – их можно использовать в компостной куче.

Время убирать арбузы, можно начать подготовку растений к зиме. Список важных дел в саду в середине августа

С середины августа пора подумать о подготовке многих растений к зиме. Для этого важно организовать подкормки, в основе которых калий и фосфор. Азотные удобрения сейчас уже вносить нельзя. Лучше всего приобрести в садовых центрах специальное осеннее удобрение.

Время убирать арбузы, можно начать подготовку растений к зиме. Список важных дел в саду в середине августа

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Если на вашем участке нашлось место бахчевым, присмотритесь, может быть, уже пора снимать урожай. О спелости арбузов явно говорит подсыхание усиков и прилистников...
 
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