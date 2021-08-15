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Лунный календарь огородника с 16 по 22 августа. Важно не планировать посадки сутки до и после полнолуния

15.08.2021 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. В среду и четверг (18 и 19 августа) рекомендуется посеять редис, дайкон, салат, шпинат и щавель, рассказали в программе «Плюс-минус». Эти дни также подходят для посадки различных растений – как плодовых, так и декоративных.

Лунный календарь огородника с 16 по 22 августа. Важно не планировать посадки сутки до и после полнолуния

А вот ближе к выходным работы в саду и огороде лучше отложить. В воскресенье, 22 августа, полнолуние. А это значит, что сутки до и после посадка и пересадка растений не рекомендуются.

Лунный календарь огородника с 16 по 22 августа. Важно не планировать посадки сутки до и после полнолуния

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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. В среду и четверг (18 и 19 августа) рекомендуется посеять редис, дайкон, салат, шпинат и щавель,...
 
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