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«Талибан» начал наступление на Кабул

15.08.2021 12:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Талибан» начал наступление на Кабул
Фото: Reuters
Боевики движения "Талибан" начали наступление на Кабул. Это столица Афганистана и последний крупный населенный пункт, который контролируют силы правительства, сообщает BBC NEWS.

"Талибан" выпустил заявление, в котором говорится, что бойцам приказано оставаться на въездах в столицу, чтобы не подвергать риску гражданское население.

Талибы возложили ответственность за безопасность города на правительство, заявив, что пока продолжают переговоры о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев не покидать страну, настаивая, что людям из всех слоев общества найдется место в новом государстве.


Однако из Кабула поступают сообщения о стрельбе, а на улицах можно увидеть боевиков с флагами "Талибана".

В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным из аэропорта Кабула.

Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия, сообщает Al Arabiya.
 
 
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Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия.
 
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