Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Талибан» начал наступление на Кабул Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

"Талибан" выпустил заявление, в котором говорится, что бойцам приказано оставаться на въездах в столицу, чтобы не подвергать риску гражданское население.Талибы возложили ответственность за безопасность города на правительство, заявив, что пока продолжают переговоры о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев не покидать страну, настаивая, что людям из всех слоев общества найдется место в новом государстве.Однако из Кабула поступают сообщения о стрельбе, а на улицах можно увидеть боевиков с флагами "Талибана".В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным из аэропорта Кабула.Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия, сообщает Al Arabiya.