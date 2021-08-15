Источник материала: БелТА

"Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент (платок, кепку) - это поможет не остаться незамеченным, а те, кто ищет вас, не пройдут мимо такой одежды. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения. Еще раз поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности. Подробнее о том, как не потеряться в лесу, читайте в материалах рубрик "Будь готов" и "Лайфхаки", а для закрепления знаний посмотрите тематическую серию "Энциклопедии безопасности. Поведение в лесу", - добавили в МЧС.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасатели в Поставском районе нашли заблудившуюся в лесу семью "14 августа в 11.03 спасателям позвонил мужчина и сообщил, что он вместе с семьей заблудился в лесу вблизи д.Вороны. К месту сообщения были направлены работники МЧС", -...