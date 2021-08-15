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«Мы уже публиковали эту вопиющую историю, которая возымела свое ужасное продолжение», - сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водителю ОАО «Савушкин продукт» вместо компенсации за производственную травму надавали тумаков В беспределe поучаствовал и провластный «профсоюз».

В ответ на заявление о материальной компенсации после перелома тазобедренных костей при падении с молоковоза пришел отказ, подписанный председателем провластного профсоюза Шмыкой.А затем Вячеслава Есьмана, работающего на предприятии не один десяток лет, вызвал на беседу инженер по технике безопасности и хотел заставить подписать акт о травме, в котором всю вину перекладывали на водителя.Когдане согласился с актом, инженер схватил его за одежду и с силой ударил об стену, на что Есьман вызвал сотрудников ГОВД, которые составили протокол.Ведется разбирательство.