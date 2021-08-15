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Водителю ОАО «Савушкин продукт» вместо компенсации за производственную травму надавали тумаков

15.08.2021 13:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Водителю ОАО «Савушкин продукт» вместо компенсации за производственную травму надавали тумаков
Иллюстративное фото
Водителю молоковоза ОАО «Савушкин продукт» Вячеславу Есьману, получившему производственную травму, отказали в компенсации и избили.

«Мы уже публиковали эту вопиющую историю, которая возымела свое ужасное продолжение», - сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».


В ответ на заявление о материальной компенсации после перелома тазобедренных костей при падении с молоковоза пришел отказ, подписанный председателем провластного профсоюза Шмыкой.

Водителю ОАО «Савушкин продукт» вместо компенсации за производственную травму надавали тумаков

А затем Вячеслава Есьмана, работающего на предприятии не один десяток лет, вызвал на беседу инженер по технике безопасности и хотел заставить подписать акт о травме, в котором всю вину перекладывали на водителя.

Когда Вячеслав Есьман не согласился с актом, инженер схватил его за одежду и с силой ударил об стену, на что Есьман вызвал сотрудников ГОВД, которые составили протокол.

Ведется разбирательство.
 
 
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