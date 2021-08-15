«Талибан» взял под контроль почти весь Афганистан. Боевики начали наступление на Кабул

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Боевики движения «Талибан» начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщает Associated Press.





Талибы в захваченной провинции Лагман, 15 августа 2021 года. Фото AFP / Scanpix / LETA

Как заявили агентству на условиях анонимности несколько представителей афганских властей, боевики «Талибана» были замечены в пригородах столицы Калакане, Карабахе и Пагмане. О боевых столкновениях пока не сообщается.

Телеканал Sky News со ссылкой на МВД Афганистана сообщает, что талибы начали входить в столицу со всех сторон. При этом боевики получили приказ воздерживаться от насилия и обеспечить безопасный проход любому желающему покинуть страну.





Талибы в Джелалабаде, 15 августа 2021. Фото AFP / Scanpix / LETA

Представители движения заверили, что не будут проводить силовую операцию в Кабуле и настроены на мирные переговоры о передаче города. По сведениям телеканала Al Arabiya, днем в воскресенье талибы приедут в президентский дворец в Кабуле, где произойдет официальная передача власти в Афганистане.

Ранее утром 15 августа талибы объявили о захвате города Джелалабад, центра провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным Reuters, местные власти сдали город талибам без боя, чтобы избежать потерь среди мирного населения.

Также известно, что талибы заняли города Нили, Майданшахр и Мазари-Шариф. Накануне движение объявило, что за сутки взяло под контроль центры девяти провинций. Несколькими днями ранее также были захвачены Кандагар и Герат — второй и третий по величине города Афганистана.





Кандагар во время противостояния между талибами и правительственными войсками, 12 августа 2021 года. Фото Sidiqullah Khan / AP / Scanpix / LETA

После сдачи Джелалабада последним крупным городом страны, который не контролируется талибами, остается Кабул. Как пишет Associated Press, помимо столицы правительство Афганистана удерживает власть лишь в шести центральных городах из 34 афганских провинций.

Фактически Кабул уже находится в блокаде, поскольку все транспортные магистрали, ведущие в город, перекрыты талибами. 11 августа американская разведка сообщала, что «Талибан» может полностью захватить столицу в ближайшие 90 дней.





Жители Афганистана в очереди на оформление документов на выезд из страны, 14 августа 2021 года. Фото Paula Bronstein / Getty Images

Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула, а также объявили, что направят дополнительные войска в город, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта. Россия объявила, что не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

«Талибан» начал наступление в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск, находившихся в стране 20 лет.