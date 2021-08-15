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Талибы берут власть в Афганистане

15.08.2021 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего за несколько дней радикальное исламистское движение Талибан сумело взять под контроль большую часть территории Афганистана и захватить почти все крупные города.

Талибы берут власть в Афганистане
фото носит иллюстративный характер
Сегодня утром талибы, практически не встречая сопротивления, подошли к столице Кабулу, пишет nv.ua.


12.41. Представители "Талибана" утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан - телеканал "Аль-Арабия".

12.18 Президент Афганистана Ашраф Гани провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО в связи с наступлением формирований радикального движения "Талибан" на столицу Афганистана город Кабул, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации афганского президента.

Детали встречи не приводятся. По данным агентства, ключевые сотрудники дипведомства США в Кабуле продолжили свою работу, находясь в аэропорту города. Дипломаты ЕС перевезены в тайное место и находятся в безопасности, передает ТАСС.

Штурма Кабула не будет


11.45 И.о. главы МВД Афганистана заявил, что штурма столицы страны не будет, а смена власти пройдет мирно. Сейчас ведутся переговоры между афганским правительством и талибами о передаче власти.


Талибы на подступах к Кабулу


11. 01 Боевики ведут наступление на столицу со всех направлений. Офис президента Афганистана сообщил о стрельбе на окраинах города. СМИ утверждают, что вожди группировки отдали распоряжение боевикам не штурмовать Кабул.

10:44 Все погранпереходы под контролем Талибана

После захвата Джелалабада граница Афганистана по всему периметру находится в руках исламистов; страну можно покинуть только через аэропорт Кабула, сообщает AP со ссылкой на официальные источники.

08:00 Джелалабад пал


05:36 Эвакуация американцев

Президент США Джо Байден приказал направить дополнительные войска в Афганистан для эвакуации дипломатического персонала из Кабула — примерно 5000 военнослужащих (ранее считалось, что будет достаточно 3000).

01:15 Дипломатическое вмешательство

Президент США Джо Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане.

14 августа

21:24 Талибы захватили четвертый по величине город

Мазари-Шариф, крупнейший город севера страны, перешел в руки Талибана всего через час после прорыва линии фронта. Солдаты правительственной армии и многие мирные жители бежали.

15:24 Центры провинций сдаются

К середине дня субботы талибы контролировали 19 из 34 центров афганских провинций. Так, пали Шаран и Асадабад; также исламисты без боя взяли город Пули-Алам в 70 км от Кабула.
 
 
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