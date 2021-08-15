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Талибы берут власть в Афганистане
Источник материала: Партизан
Всего за несколько дней радикальное исламистское движение Талибан сумело взять под контроль большую часть территории Афганистана и захватить почти все крупные города.
фото носит иллюстративный характер
Сегодня утром талибы, практически не встречая сопротивления, подошли к столице Кабулу, пишет
12.41. Представители "Талибана" утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан - телеканал "Аль-Арабия".
12.18 Президент Афганистана Ашраф Гани провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО в связи с наступлением формирований радикального движения "Талибан" на столицу Афганистана город Кабул, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации афганского президента.
Детали встречи не приводятся. По данным агентства, ключевые сотрудники дипведомства США в Кабуле продолжили свою работу, находясь в аэропорту города. Дипломаты ЕС перевезены в тайное место и находятся в безопасности, передает
Штурма Кабула не будет
11.45 И.о. главы МВД Афганистана заявил, что штурма столицы страны не будет, а смена власти пройдет мирно.
Талибы на подступах к Кабулу
11. 01 Боевики ведут наступление на столицу со всех направлений. Офис президента Афганистана сообщил о стрельбе на окраинах города. СМИ утверждают, что вожди группировки отдали распоряжение боевикам не штурмовать Кабул.
10:44 Все погранпереходы под контролем Талибана
После захвата Джелалабада граница Афганистана по всему периметру находится в руках исламистов; страну можно покинуть только через аэропорт Кабула, сообщает AP со ссылкой на официальные источники.
08:00 Джелалабад пал
05:36 Эвакуация американцев
01:15 Дипломатическое вмешательство
Президент США Джо Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане.
14 августа
21:24 Талибы захватили четвертый по величине город
Мазари-Шариф, крупнейший город севера страны, перешел в руки Талибана всего через час после прорыва линии фронта. Солдаты правительственной армии и многие мирные жители бежали.
15:24 Центры провинций сдаются
К середине дня субботы талибы контролировали 19 из 34 центров афганских провинций. Так, пали Шаран и Асадабад; также исламисты без боя взяли город Пули-Алам в 70 км от Кабула.
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Всего за несколько дней радикальное исламистское движение Талибан сумело взять под контроль большую часть территории Афганистана и захватить почти все крупные...
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