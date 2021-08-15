Талибы берут власть в Афганистане

nv.ua . Сегодня утром талибы, практически не встречая сопротивления, подошли к столице Кабулу, пишет









12.41. Представители "Талибана" утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан - телеканал "Аль-Арабия".





12.18 Президент Афганистана Ашраф Гани провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО в связи с наступлением формирований радикального движения "Талибан" на столицу Афганистана город Кабул, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации афганского президента.

ТАСС. Детали встречи не приводятся. По данным агентства, ключевые сотрудники дипведомства США в Кабуле продолжили свою работу, находясь в аэропорту города. Дипломаты ЕС перевезены в тайное место и находятся в безопасности, передает





Штурма Кабула не будет





Сейчас ведутся переговоры между афганским правительством и талибами о передаче власти . 11.45 И.о. главы МВД Афганистана заявил, что штурма столицы страны не будет, а смена власти пройдет мирно.









Талибы на подступах к Кабулу





11. 01 Боевики ведут наступление на столицу со всех направлений. Офис президента Афганистана сообщил о стрельбе на окраинах города. СМИ утверждают, что вожди группировки отдали распоряжение боевикам не штурмовать Кабул.





10:44 Все погранпереходы под контролем Талибана





После захвата Джелалабада граница Афганистана по всему периметру находится в руках исламистов; страну можно покинуть только через аэропорт Кабула, сообщает AP со ссылкой на официальные источники.





08:00 Джелалабад пал









05:36 Эвакуация американцев





Президент США Джо Байден приказал направить дополнительные войска в Афганистан для эвакуации дипломатического персонала из Кабула — примерно 5000 военнослужащих (ранее считалось, что будет достаточно 3000). приказал направить дополнительные войска в Афганистан для эвакуации дипломатического персонала из Кабула — примерно 5000 военнослужащих (ранее считалось, что будет достаточно 3000).





01:15 Дипломатическое вмешательство





Президент США Джо Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане.





14 августа

21:24 Талибы захватили четвертый по величине город





Мазари-Шариф, крупнейший город севера страны, перешел в руки Талибана всего через час после прорыва линии фронта. Солдаты правительственной армии и многие мирные жители бежали.





15:24 Центры провинций сдаются





К середине дня субботы талибы контролировали 19 из 34 центров афганских провинций. Так, пали Шаран и Асадабад; также исламисты без боя взяли город Пули-Алам в 70 км от Кабула.