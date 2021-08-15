ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко ведет переговоры с Москвой о своем будущем - СМИ

15.08.2021 13:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко ведет переговоры с Москвой о своем будущем - СМИ
Иллюстративное фото
Лукашенко все чаще говорит об уходе в отставку, тем самым посылая сигналы Кремлю. Об этом в своей колонке пишет научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор (перевод — nv.ua).

«Все более частое упоминание Лукашенко о собственном уходе говорит о том, что Россия постоянно оказывает на него давление, чтобы он осуществил конституционные изменения, которые уменьшили бы роль президента и расширили полномочия белорусского парламента. При этом Кремль обеспечивает расстановку сил, гарантирующую Москве контроль этих новых полномочий белорусского законодательного органа через прокремлевские партии и СМИ после ухода Лукашенко. Россия также быстро расширяет свое экономическое, политическое и военное присутствие в Беларуси. Все это похоже на попытку Москвы контролировать Беларусь с Лукашенко или без него», — полагает автор колонки.



В прошлом, когда РФ оказывала давление на Лукашенко, он отвечал на это заигрыванием с Западом. Но после фальсификации выборов в Беларуси в августе 2020 года, последовавшего за этим жестокого подавления инакомыслия и захвата рейса Ryanair 4978, Лукашенко стал международным изгоем, и прежнее балансирование больше невозможно, констатирует эксперт.

«Не имея больше к кому обратиться, Лукашенко, похоже, ведет переговоры с Москвой о своем политическом будущем. Он, по-видимому, посылает сигналы Кремлю, что принуждение его к уходу несет в себе риски… Спустя год после того, как в Беларуси впервые начались протесты против режима, этот кризис, похоже, вступает в свою самую опасную фазу».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кризисная ситуация для режима, похоже, вступает в самую острую фазу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водителю ОАО «Савушкин продукт» вместо компенсации за производственную травму надавали тумаков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by