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В Кабуле начались переговоры о передаче власти движению «Талибан»

15.08.2021 14:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в ряде стран) полностью овладело Афганистаном. Такую информацию со ссылкой на заявление самих талибов приводит телеканал Al Arabiya.

 

В Кабуле начались переговоры о передаче власти движению «Талибан»
Талибы в Кабуле. Фото: kurer-sreda.ru.

 

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, главой временного правительства может стать экс-глава МВД и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали, сообщает РБК.

В президентском дворце в Кабуле уже идут переговоры о передаче власти движению «Талибан». Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

В заявлении талибов, которое приводит Al Arabiya, говорится, что «в Кабуле нет боевых действий, и движение «установило контроль над всем Афганистаном».

Иностранцам разрешено покинуть Кабул, заявили в «Талибане». При этом, они могут и остаться при условии, если зарегистрируют свое присутствие у движения.

По данным агентства AP, боевики вплотную подошли к столице, заняв районы Калакан, Карабаг и Пагман. Al Arabiya сообщила о столкновениях талибов с афганской армией на севере и юге Кабула.

«Талибан» перешел в наступление после вывода из Афганистана войск США в начале июля. К середине августа они контролировали больше половины провинций страны и захватили основные крупные города, за исключением Кабула.

К утру воскресенья, 15 августа, «Талибан» захватил все погранпереходы Афганистана, покинуть ее можно было только через аэропорт Кабула.

Президент США Джо Байден 14 августа заявил, что Вашингтон даст «решительный ответ» талибам в случае, если американский персонал в Афганистане подвергнется опасности.

ЕС необходимо пересмотреть правила миграции и предоставления убежища из-за событий в Афганистане и Беларуси, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

 

 
 
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Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в ряде стран) полностью овладело Афганистаном. Такую информацию со ссылкой на заявление самих талибов...
 
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