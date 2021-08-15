В Кабуле начались переговоры о передаче власти движению «Талибан»

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в ряде стран) полностью овладело Афганистаном. Такую информацию со ссылкой на заявление самих талибов приводит телеканал Al Arabiya.



Талибы в Кабуле. Фото: kurer-sreda.ru.

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, главой временного правительства может стать экс-глава МВД и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали, сообщает РБК .

В президентском дворце в Кабуле уже идут переговоры о передаче власти движению «Талибан». Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

В заявлении талибов, которое приводит Al Arabiya, говорится, что «в Кабуле нет боевых действий, и движение «установило контроль над всем Афганистаном».

Иностранцам разрешено покинуть Кабул, заявили в «Талибане». При этом, они могут и остаться при условии, если зарегистрируют свое присутствие у движения.

По данным агентства AP, боевики вплотную подошли к столице, заняв районы Калакан, Карабаг и Пагман. Al Arabiya сообщила о столкновениях талибов с афганской армией на севере и юге Кабула.

«Талибан» перешел в наступление после вывода из Афганистана войск США в начале июля. К середине августа они контролировали больше половины провинций страны и захватили основные крупные города, за исключением Кабула.

К утру воскресенья, 15 августа, «Талибан» захватил все погранпереходы Афганистана, покинуть ее можно было только через аэропорт Кабула.

Президент США Джо Байден 14 августа заявил, что Вашингтон даст «решительный ответ» талибам в случае, если американский персонал в Афганистане подвергнется опасности.

ЕС необходимо пересмотреть правила миграции и предоставления убежища из-за событий в Афганистане и Беларуси, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.