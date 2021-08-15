Анатолий Шумченко: Пойду работать водителем автобуса

"Народная Воля" напоминает: на днях стало известно, что счета «Перспективы» арестованы, а Министерство юстиции подало в Верховный Суд иск о ликвидации организации.





- Анатолий, в последнее время вас не было слышно, хотя раньше вы делали много комментариев по событиям в стране…





- Мы работали, пытались решить вопрос по запрету закупок для индивидуальных предпринимателей за наличный расчет при импорте - направили в органы власти более 600 обращений. Хороший результат дала наша работа весной, когда мы на год добились моратория по электронным накладным.





А что касается публичных комментариев, то события в стране наложили свой отпечаток – сегодня за любое неосторожное слово можно загреметь под фанфары. Очень сложная ситуация со средствами массовой информации, информационное поле сузилось. И вот пришла и наша очередь: 15 июля стало известно, что наш счет в «Приорбанке» арестован. На каких основаниях - нам до сих пор неизвестно.





- Сейчас шутят, что нужно всем ликвидированным организациям вступить в официальный профсоюз к Орде и уже там легально отстаивать свои права…





- Сейчас идет зачистка территории. Действовать от имени незарегистрированной организации не получится - уголовная ответственность. Лишив легального статуса организации, власть лишает ее лидеров и членов права говорить. И если закрывают организацию, значит, тебя не хотят ни видеть, ни слышать ни в официальных профсоюзах, нигде. Это как волчий билет, черная метка. Ситуация патовая. Если говорить откровенно, все очень сложно и до невозможности скучно.





- Вы собираетесь уезжать?





- Нет, не хочу. Я никогда не работал на разрушение страны, я хочу жить здесь, на своей земле. Хотя и понимаю, что сегодня очень высок риск оказаться в местах не столь отдаленных.





Честно скажу: у меня нет планов и стратегий, что делать. Ну какой может быть выход, если тебе полностью перекрывают все легальные формы работы?





"Перспектива" вырастила много предпринимателей, которые сегодня участвуют в круглых столах, к их мнению прислушиваются чиновники. Последние несколько лет мы активно сотрудничали с властями, вместе решали какие-то проблемы. И государство не получало пика напряженности, мы находили общий язык.





Ликвидация нашей организации - это проблема и для чиновников, я считаю. Мы были хорошей диалоговой площадкой. "Перспектива" не входила ни в какие политические штабы, и все равно нас закрывают. Нам не понятно, почему. Под общую гребенку?





У Павла Топузидиса индивидуальные предприниматели арендуют площади. В Ждановичах много наших работает - всех уберут, со всеми договора разорвут?





- Сколько предпринимателей объединяет "Перспектива"?





- Более 500 человек. Мы никогда не гнались за количеством. И платили налоги. Я подсчитал, что мы за пять месяцев одних налогов выплатили бы около 9 тысяч рублей. Ну закройте нас - вообще не будем платить. Кому от этого хорошо? Бюджету?





Мне очень обидно за нашу страну, за то, что сейчас происходит. Я понимаю, что идет политическая борьба. Но мне последние годы казалось, что есть правила игры, и они вроде бы были. Сейчас правил вообще нет. И обида берет от беспомощности. Ну вот как защититься сегодня? Любой механизм власть может прикрыть.





Но я все равно стараюсь быть оптимистом. Мне не стыдно за то, что мы делали.





- Думали, чем займетесь, когда организацию закроют?





- Пойду работать водителем автобуса. Но за границу не поеду. Всё бросить и уехать? А кому ты там нужен, на чужбине? Я лучше здесь буду водителем автобуса работать. Я люблю Беларусь.