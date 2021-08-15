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Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве

15.08.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время столкновений возле офиса президента Украины начато уголовное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве

Известно, что восемь стражей порядка получили травмы и ожоги. Есть и пострадавшие журналисты.

Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве

Ультраправая украинская партия «Национальный корпус» вывела на улицы Киева сторонников националистических взглядов, чтобы выразить несогласие с политикой действующей власти.

 
 
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Новости Украины. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время столкновений возле офиса президента Украины начато уголовное производство,...
 
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