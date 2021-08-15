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Приносят в дар первые плоды нового урожая. Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Католики 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранние христианские памятники содержат различные и зачастую противоречивые сведения, где и как долго жила Дева Мария после окончания земной жизни Христа.
В день Успения Пресвятой Богородицы существует традиция в знак благодарения приносить первые плоды нового урожая в дар костелам и часовням, посвященным Мадонне. Как и в другие праздники почитания Богородицы, сегодня для верующих обязательно посещение месс и совершение молитв.
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Новости Беларуси. Католики 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранние христианские памятники содержат...
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