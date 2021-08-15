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«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная выходка латвийских пограничников. 14 августа они силой доставили на границу с Беларусью группу беженцев из 18 человек. Там были женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Было видно, что многие из них имеют признаки истощения и нуждаются в медицинской помощи. В какой-то момент одной из женщин даже стало плохо. Беженцы, в том числе муж женщины, обращались за помощью к латвийской стороне, но безуспешно.
Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:
Завидев приближение медицинских сотрудников, представители латвийской стороны спешно покинули линию границы и ретировались вглубь своей территории в лес. Сейчас состояние иностранцев стабильное, их жизни теперь ничего не угрожает.
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«Осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны». Белорусские пограничники помогли истощённым беженцам
Новости Беларуси. Очередная выходка латвийских пограничников. 14 августа они силой доставили на границу с Беларусью группу беженцев из 18 человек. Там были женщины и...
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