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Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

15.08.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У военнослужащих одного из важнейших подразделений Вооруженных Сил Беларуси 15 августа профессиональный праздник. День Военно-воздушных сил отмечают сотрудники не только ВВС, но и войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

Этому обычаю уже 20 лет. Именно столько прошло с того момента, когда два вида войск объединили в одно подразделение. Его цель неизменна – защищать населенные пункты и военные базы от ударов противника с воздуха, а также в случае необходимости поражать войска противника.

Личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Охраняя воздушные рубежи Беларуси, днем и ночью Военно-воздушные силы страны несут боевое дежурство, осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов, оперативно и эффективно обеспечивают военную безопасность государства.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

Всем известны подвиги наших летчиков во время Великой Отечественной войны. Они ликвидировали и последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выполняли интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты.

В наши дни белорусские летчики также демонстрируют самые лучшие человеческие качества, продолжая боевые традиции предшественников. У всех на слуху имя первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который погиб, отводя падающий на населенные пункты самолет.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

Ценой собственной жизни спасли от опасности мирных людей во время тренировочного полета в 2021 году под Барановичами авиаторы Лидской штурмовой авиабазы Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

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Новости Беларуси. У военнослужащих одного из важнейших подразделений Вооруженных Сил Беларуси 15 августа профессиональный праздник. День Военно-воздушных сил...
 
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