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Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У военнослужащих одного из важнейших подразделений Вооруженных Сил Беларуси 15 августа профессиональный праздник. День Военно-воздушных сил отмечают сотрудники не только ВВС, но и войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этому обычаю уже 20 лет. Именно столько прошло с того момента, когда два вида войск объединили в одно подразделение. Его цель неизменна – защищать населенные пункты и военные базы от ударов противника с воздуха, а также в случае необходимости поражать войска противника.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всем известны подвиги наших летчиков во время Великой Отечественной войны. Они ликвидировали и последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выполняли интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты.
В наши дни белорусские летчики также демонстрируют самые лучшие человеческие качества, продолжая боевые традиции предшественников. У всех на слуху имя первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который погиб, отводя падающий на населенные пункты самолет.
Ценой собственной жизни спасли от опасности мирных людей во время тренировочного полета в 2021 году под Барановичами авиаторы Лидской штурмовой авиабазы Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.
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Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником
Новости Беларуси. У военнослужащих одного из важнейших подразделений Вооруженных Сил Беларуси 15 августа профессиональный праздник. День Военно-воздушных сил...
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