|
Талибам приказали не заходить в Кабул. Местные жители уже видели боевиков в городе
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Противоречивые данные поступают из Афганистана. Утром 15 августа талибы начали наступление на Кабул со всех направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Боевикам отдан приказ остановиться на подступе к городу, но местные жители сообщают, что вооруженные формирования уже проникли в некоторые районы. Есть информация, что правительство Афганистана и боевики договорились о мирной передаче власти в стране. Талибы не будут силой захватывать власть в Кабуле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Афганистана. Противоречивые данные поступают из Афганистана. Утром 15 августа талибы начали наступление на Кабул со всех направлений, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)