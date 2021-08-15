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Талибам приказали не заходить в Кабул. Местные жители уже видели боевиков в городе

15.08.2021 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Противоречивые данные поступают из Афганистана. Утром 15 августа талибы начали наступление на Кабул со всех направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибам приказали не заходить в Кабул. Местные жители уже видели боевиков в городе

Боевикам отдан приказ остановиться на подступе к городу, но местные жители сообщают, что вооруженные формирования уже проникли в некоторые районы. Есть информация, что правительство Афганистана и боевики договорились о мирной передаче власти в стране. Талибы не будут силой захватывать власть в Кабуле.

 
 
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Новости Афганистана. Противоречивые данные поступают из Афганистана. Утром 15 августа талибы начали наступление на Кабул со всех направлений, сообщили в...
 
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