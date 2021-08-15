Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за 142 года!













Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) назвало июль 2021 года самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Специалисты следят за погодой 142 года.





По данным NOAA, в июле 2021-го средняя температура суши и поверхности океана в мире была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем за весь 20-й век, когда составляла 15,8 градуса. Предыдущий температурный рекорд фиксировался в июле 2016-го, а затем это же значение регистрировали в 2019-м и 2020-м. Однако июль 2021-го оказался жарче них на 0,01 градуса Цельсия.





«Июль, как правило, — самый теплый месяц мира, но июль 2021-го превзошел сам себя, став самым жарким июлем и в принципе самым жарким месяцем в истории. Этот новый рекорд дополняется к тревожному и разрушительному пути, по которому человечество идет из-за глобального потепления», — сказал глава управления Рик Спинрад.





9 августа был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, подготовленный более 200 учеными из 66 стран. Специалисты пришли к выводу, что из-за деятельности человека климат меняется во всех регионах Земли, этот процесс становится все более интенсивным, а некоторые тенденции — например, рост уровня океана — необратимы в течение сотен и даже тысяч лет.





Эксперты призвали правительства стран срочно сократить выброс в атмосферу парниковых газов, чтобы замедлить глобальное потепление. Если этого не произойдет, человечество ежегодно будет сталкиваться с частыми природными катаклизмами.