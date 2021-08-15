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Карате исключили из программы Олимпиады-2024

15.08.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вместо этого список пополнился брейкдансом.

Международный олимпийский комитет утвердил список видов спорта, которые будут представлены на Олимпиаде 2024 года.

В списке, обнародованном на официальном сайте Оргкомитета Олимпийских игр в Париже-2024, отсутвует карате.

Кроме того, в программе Игр опять не будет бейсбола и софтбола. Зато появится другой новый вид спорта – брейкданс.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
 
 
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Вместо этого список пополнился брейкдансом.
 
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