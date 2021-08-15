Карате исключили из программы Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет утвердил список видов спорта, которые будут представлены на Олимпиаде 2024 года.





В списке, обнародованном на официальном сайте Оргкомитета Олимпийских игр в Париже-2024, отсутвует карате.





Кроме того, в программе Игр опять не будет бейсбола и софтбола. Зато появится другой новый вид спорта – брейкданс.





Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.







