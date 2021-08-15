Ситуация в Афганистане и действия Беларуси: в ЕС хотят срочно изменить правила для беженцев

Ситуация в Афганистане демонстрирует необходимость быстрого пересмотра правил ЕС в отношении миграции и предоставления убежища. Об этом написал зампред Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в своем микроблоге в Twitter 15 августа.





"Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ждать полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло", - написал европейский высокопоставленный чиновник.





Напомним, 15 августа Талибан вошел в столицу Афганистана Кабул и объявил о контроле над всей территорией страны.





Под "действиями Беларуси" подразумевается искусственно созданный режимом Лукашенко мигрантский кризис на границе в Литвой.