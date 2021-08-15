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Пилоты разбившегося российского самолёта в Турции посмертно награждены орденами Мужества

15.08.2021 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилоты разбившегося российского самолёта в Турции посмертно награждены орденами Мужества

Бе-200 потерпел крушение 14 августа при заходе на посадку в районе населенного пункта Адана. На борту были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все погибли. Они были задействованы в тушении лесных пожаров.

За пожарами – наводнения. В Турции из-за ливней погибли не менее 40 человек

Пилоты разбившегося российского самолёта в Турции посмертно награждены орденами Мужества

Причерноморские районы Турции сейчас восстанавливаются от небывалого паводка. Его жертвами стали уже 57 человек.

 
 
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Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бе-200 потерпел...
 
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