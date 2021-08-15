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Умер один из лучших голеадоров в истории футбола Герд Мюллер

15.08.2021 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Умер бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер, сообщает sport-express.ru со ссылкой на пресс-службу мюнхенского клуба.

 

Умер один из лучших голеадоров в истории футбола Герд Мюллер
Герд Мюллер. Фото ФК «Бавария».

 

Мюллер скончался сегодня, 15 августа, в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч». На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги.

 
 
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Умер бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер, сообщает sport-express.ru со ссылкой на пресс-службу мюнхенского клуба.  
 
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