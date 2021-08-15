Умер один из лучших голеадоров в истории футбола Герд Мюллер

Умер бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер, сообщает sport-express.ru со ссылкой на пресс-службу мюнхенского клуба.



Герд Мюллер. Фото ФК «Бавария».

Мюллер скончался сегодня, 15 августа, в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч». На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги.