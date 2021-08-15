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Во Франции акции протеста завершились разгонами. Люди возмущены введением санитарных пропусков
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Разгонами завершились акции протеста во Франции. 14 августа на улицы не только Парижа вышли сотни тысяч противников COVID-пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так выглядит бунт против санитарных пропусков в центре демократичной Европы.
В целом во Франции состоялись 217 акций протеста. По предварительным данным, произведено 11 задержаний. Один правоохранитель получил легкое ранение.
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Новости Франции. Разгонами завершились акции протеста во Франции. 14 августа на улицы не только Парижа вышли сотни тысяч противников COVID-пропусков, сообщили в...
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