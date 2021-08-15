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Землетрясение на Гаити. Число жертв превысило 300 человек

15.08.2021 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гаити. Число жертв землетрясения на Гаити превысило 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пострадавших оценивается в 1 800 человек.

Землетрясение на Гаити. Число жертв превысило 300 человек

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло за несколько дней до тропического шторма, который, как ожидается, обрушится на остров. На всей его территории объявлен режим чрезвычайного положения сроком на месяц.

 
 
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Новости Гаити. Число жертв землетрясения на Гаити превысило 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пострадавших оценивается в 1 800...
 
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