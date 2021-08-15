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Ночью будут недоступны онлайн-сервисы МТБанка
Источник материала: Партизан
Из-за проведения технических работ сегодня ночью с 04:30 до 04:45 будет недоступен ряд онлайн-сервисов МТБанка.
Речь идет об недоступности авторизации приложения ИКС-карта и авторизации на сайте halva.by, а также замедления проведения операций ЕРИП, сообщает пресс-служба банка.
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Из-за проведения технических работ сегодня ночью с 04:30 до 04:45 будет недоступен ряд онлайн-сервисов МТБанка.
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