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Ушел легендарный футболист Герд Мюллер

15.08.2021 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из самых известных нападающих в истории мирового футбола - немец Герд Мюллер - скончался в воскресенье в возрасте 75 лет, сообщил его бывший клуб - мюнхенская "Бавария".

"Клуб и его болельщики оплакивают смерть Герда Мюллера, скончавшегося в воскресенье утром в возрасте 75 лет", - говорится в сообщении баварского клуба.

В нем напоминается, что Мюллер забил, выступая за Баварию, 566 голов в 607 официальных матчах. "Он до сих пор обладает рекордом наибольшего количества забитых мячей в "Бундеслиге" - 365 голов", - отмечается в сообщении.

За сборную ФРГ Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. Он - чемпион мира 1974 года и чемпион Европы 1972.
 
 
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Один из самых известных нападающих в истории мирового футбола - немец Герд Мюллер - скончался в воскресенье в возрасте 75 лет, сообщил его бывший клуб - мюнхенская...
 
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