Награда за награду: сколько получат спортсмены из Беларуси за олимпийские медали и сколько в других странах

Оnliner.by узнал, сколько получат спортсмены из Беларуси за олимпийские медали, и сравнили с соседями. Самые большие призовые своим спортсменам платят Сингапур и Индонезия ($745 тысяч), но и медалей у Сингапура всего пять за всю историю участия в Олимпиаде, у Индонезии — 37. А в Эстонии вообще не дают за это денег — вместо этого призеры получают пожизненную пенсию в $5,5 тысячи в год.узнал, сколько получат спортсмены из Беларуси за олимпийские медали, и сравнили с соседями.





Беларусь

За золото на Олимпийских играх спортсмены из Беларуси получат денежный приз в размере 12 тысяч базовых величин ($139 тысяч), за серебро — 6 тысяч базовых величин ($69 тысяч), за бронзу — 4 тысячи базовых величин ($46 тысяч).





Тренерам и другим специалистам, которые готовили олимпийцев, тоже выплачиваются вознаграждения — от 20% до 100% от стоимости призовых подопечного спортсмена (в зависимости от степени участия).





Для белорусов эта летняя олимпиада стала самой неудачной в истории — всего 7 медалей (одна золотая и по три — серебряные и бронзовые):





золото: Иван Литвинович (прыжки на батуте),

серебро: Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов (оба — вольная борьба), женская байдарка-четверка (Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук, Ольга Худенко),

бронза: Максим Недосеков (прыжки в высоту), Алина Горносько (художественная гимнастика), Ванесса Колодинская (вольная борьба).





Итого белорусские спортсмены заработали около $484 тысячи (без учета тренерских вознаграждений). Кроме того, в прежние годы чиновники мотивировали белорусских спортсменов возможностью получить бесплатную квартиру или строиться на льготных условиях.





Россия

Российские спортсмены по количеству медалей оказалась пятыми среди всех стран. На их счету 71 медаль, но и призовые меньше, чем у Беларуси и Украины. Спортсмены из России, завоевавшие золото Олимпиады в Токио, получат по 4 миллиона рублей ($54,5 тысячи), серебряные призеры — 2,5 миллиона рублей ($34 тысячи).





За бронзовую медаль полагается 1,7 миллиона рублей ($23,2 тысячи), сообщается на сайте правительства России.





Тренерам также пообещали денежные вознаграждения, но сколько — еще определит Минспорта.





Украина

В Украине призовые выше российских и белорусских (но за золотую медаль в Украине дают меньше, чем в Беларуси). За золото в Токио пообещал выдать $125 тысяч, за серебро — $80 тысяч, за бронзу — $55 тысяч. Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио получили 19 медалей, общие премиальные составят $1,84 млн.





К слову, сами Олимпийские медали японцы сделали из переработанной бытовой техники, которую сдали местные жители. Золотая медаль выполнена из чистого серебра и покрыта шестью граммами золота, а бронзовая состоит из красной латуни (смеси меди и цинка).