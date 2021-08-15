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Умер легендарный футболист Герд Мюллер
Источник материала: ОНТ
В возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. Об этом
У Мюллера в 2015 году была обнаружена болезнь Альцгеймера.
Форвард представлял «Баварию» с 1964 по 1979 год. С клубом Герд четыре раза выигрывал чемпионат страны, еще четырежды завоевывал кубок Германии, трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов и однажды – Кубка обладателей кубков. В составе сборной ФРГ Герд Мюллер стал чемпионом мира и чемпионом Европы.
Фото: fcbayern.com
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В возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. Об этом проинформировала мюнхенская «Бавария», цвета которой защищал игрок. У Мюллера в 2015...
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