Умер легендарный футболист Герд Мюллер

Источник материала: ОНТ

В возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. Об этом проинформировала мюнхенская «Бавария», цвета которой защищал игрок.

У Мюллера в 2015 году была обнаружена болезнь Альцгеймера.

Форвард представлял «Баварию» с 1964 по 1979 год. С клубом Герд четыре раза выигрывал чемпионат страны, еще четырежды завоевывал кубок Германии, трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов и однажды – Кубка обладателей кубков. В составе сборной ФРГ Герд Мюллер стал чемпионом мира и чемпионом Европы.

Фото: fcbayern.com

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