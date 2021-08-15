ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер легендарный футболист Герд Мюллер

15.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Умер легендарный футболист Герд Мюллер

В возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. Об этом проинформировала мюнхенская «Бавария», цвета которой защищал игрок.

У Мюллера в 2015 году была обнаружена болезнь Альцгеймера.

Форвард представлял «Баварию» с 1964 по 1979 год.  С клубом Герд четыре раза выигрывал чемпионат страны, еще четырежды завоевывал кубок Германии, трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов и однажды – Кубка обладателей кубков. В составе сборной ФРГ Герд Мюллер стал чемпионом мира и чемпионом Европы.

Фото: fcbayern.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. Об этом проинформировала мюнхенская «Бавария», цвета которой защищал игрок. У Мюллера в 2015...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночью будут недоступны онлайн-сервисы МТБанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by