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«Талибан» объявил о захвате всего Афганистана
Источник материала: ОНТ
Боевики «Талибана» объявили о захвате всего Афганистана,
Как
Движения «Талибан» в своем заявлении
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Фото: Pixabay
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Боевики «Талибана» объявили о захвате всего Афганистана, информирует Al Arabiya. Как уточняет ТАСС, столица страны Кабул была полностью окружена, боевики входили на...
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