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«Талибан» объявил о захвате всего Афганистана

15.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Талибан» объявил о захвате всего Афганистана

Боевики «Талибана» объявили о захвате всего Афганистана, информирует Al Arabiya.

Как уточняет ТАСС, столица страны Кабул была полностью окружена, боевики входили на территорию аэропорта. Кабул был последним из крупных городов, не находящихся под контролем талибов.

Движения «Талибан» в своем заявлении заявило, что в столице Афганистана не ведутся боевые действия, контроль установлен над всей страной.

По сведениям Reuters, экс-глава Министерства внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали займет пост главы переходного правительства.

Фото: Pixabay

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Боевики «Талибана» объявили о захвате всего Афганистана, информирует Al Arabiya. Как уточняет ТАСС, столица страны Кабул была полностью окружена, боевики входили на...
 
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