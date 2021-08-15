«Талибан» объявил о захвате всего Афганистана

Источник материала: ОНТ

Боевики «Талибана» объявили о захвате всего Афганистана, информирует Al Arabiya.

Как уточняет ТАСС, столица страны Кабул была полностью окружена, боевики входили на территорию аэропорта. Кабул был последним из крупных городов, не находящихся под контролем талибов.

Движения «Талибан» в своем заявлении заявило , что в столице Афганистана не ведутся боевые действия, контроль установлен над всей страной.

По сведениям Reuters, экс-глава Министерства внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали займет пост главы переходного правительства.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram