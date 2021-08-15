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Мужчина проник на стройку в Минске и сорвался с крана

15.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина проник на стройку в Минске и сорвался с кранаМинске и сорвался с крана" class="one-news__figure-img">

Работники МЧС спасли человека, который самовольно проник на территорию стройки, забрался на кран и упал с него. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в субботу, 14 августа, около полудня, на Игуменском тракте в Минске. Прибывшие на стройплощадку жилого дома спасатели обнаружили на надстройке башенного крана между валами с тросами человека, который нуждался в помощи.

Позже выяснилось, что он самовольно забрался на башенный кран и упал с него на надстройку. Самостоятельно он выбраться уже не смог.

Пострадавшему была оказана первая помощь, его с травмами различной степени тяжести госпитализировали.



Фото: МЧС

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Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС спасли человека, который самовольно проник на территорию стройки, забрался на кран и упал с него. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным...
 
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