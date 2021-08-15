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Жительница Вороново лишилась более 12 тысяч рублей, решив заработать на «валютной бирже»
Источник материала: ОНТ
Жительница Вороново стала жертвой мошенников – по ее словам, она пыталась заработать на валютной бирже. Об этом
К правоохранителям в июне обратилась 50-летняя жительница г.п. Вороново Гродненской области – она сообщила, что из-за мошенников потеряла большую сумму денег.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Белорусские специалисты планируют направить международную просьбу с целью установления лиц, совершивших это преступление.
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Жительница Вороново стала жертвой мошенников – по ее словам, она пыталась заработать на валютной бирже. Об этом сообщили в Следственном комитете. К...
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