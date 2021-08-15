Жительница Вороново лишилась более 12 тысяч рублей, решив заработать на «валютной бирже»

Источник материала: ОНТ

Жительница Вороново стала жертвой мошенников – по ее словам, она пыталась заработать на валютной бирже. Об этом сообщили в Следственном комитете.

К правоохранителям в июне обратилась 50-летняя жительница г.п. Вороново Гродненской области – она сообщила, что из-за мошенников потеряла большую сумму денег.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Белорусские специалисты планируют направить международную просьбу с целью установления лиц, совершивших это преступление.





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