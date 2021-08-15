Назад в Средневековье: в Беларуси прошел фестиваль исторической реконструкции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Назад в Средневековье. В Несвижском замке прошел фестиваль исторической реконструкции. Юноши и девушки Беларуси сражались в рыцарских поединках, танцевали на балу и стреляли из лука, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Щит, шлем и кольчуга. Юноши превратились в рыцарей 15-го века. Они сошлись в бою на мечах и штурмовали импровизированную крепость. И все это в доспехах, которые весят больше 30 килограммов.

«Предки могли и без забрала сражаться, потому что очень важен был обзор, чтобы видно было, и дыхание. Сейчас у нас это шлем, дальше защита корпуса: она может быть как кольчужная, так и из пластин», – рассказал реконструктор Кирилл Орешков.

После поединка – на бал в Несвижский замок. Реконструкторы изучили десятки книг, чтобы воссоздать быт белорусских князей Средневековья.

«Мы вспоминали, как в старые времена люди приходили на бал и развлекали таким образом сами себя, и каждая делегация представляла отдельно свой район, свой город. Воскресить ту эпоху и показать, как раньше жили люди в Несвиже и вообще в Великом княжестве литовском на территории Беларуси», – поделился танцор коллектива «Кордес» Мичеслав Мартынович.

На фестиваль приехали и ремесленники со всей страны. Товары привезли исконно белорусские. Найти можно было деревянные ложки, посуду из глины, плетеные корзины и знаменитые белорусские пояса. Все сделано вручную.

«Сложность этого пояса – в том, что надо по схеме перебирать каждую нитку. От слова «перебирать», «брать» пояса называются браные. Аналог тех, которые когда-то ткали в Слуцке. За исключением того, что мы делаем из других материалов, у нас, конечно, более простые. Там и серебро, и золото, и шелк использовался», – поделилась ремесленница Тамара Мисюкевич.

Окунуться в атмосферу Средневековья приехали сотни людей. Самые маленькие стреляли из лука, а взрослые весело плясали белорусские народные танцы под звуки волынки.