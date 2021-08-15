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В Орше мужчина пытался потушить пожар и получил ожоги

15.08.2021 16:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше мужчина пытался потушить пожар и получил ожоги. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

14 августа в 11.49 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по ул.Энгельса. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление из-под кровли двухэтажного жилого дома. На момент возникновения пожара в доме находился его хозяин, 1975 года рождения, который при попытках самостоятельно потушить возгорание получил ожоги 1-2-й степени тяжести. Бригада скорой медицинской помощи его госпитализировала.

В результате пожара в доме повреждены кровля, имущество, стены и потолок второго этажа. По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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14 августа в 11.49 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по ул.Энгельса.
 
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