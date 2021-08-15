Synesis продолжает попытки вывести свои компании из-под санкций

Еврорадио сообщало, что основатели Synesis вышли из списка владельцев своего российского филиала. Российский "Синезис" стал принадлежать только непубличному Александру Шестакову. В мае 2021 года Шестаков также стал одним из совладельцев ещё одного российского проекта компании — ООО "Камера Бион". Не так давносообщало, что основатели Synesis вышли из списка владельцев своего российского филиала. Российский "Синезис" стал принадлежать только непубличномуВ мае 2021 года Шестаков также стал одним из совладельцев ещё одного российского проекта компании — ООО "Камера Бион".





Теперь Шатровы и Птицын передали другим людям контроль над "Стигма Софт" (ранее эта компания называлась "Синезис Стигма"). 100% фирмы стали принадлежать "Белнефтегазу", который контролируется Алексеем Олексиным.













"Стигма Софт" — совместный проект "Синезис" и Олексина. Компания отслеживает транзитные перевозки в Беларуси.





"Белнефтегаз" не попадает (пока) под европейские санкции, но уже попал под американские.





Под европейскими находятся основная компания "Синезис", лично её основатель Александр Шатров и лично Алексей Олексин.





Шатров оспаривает справедливость санкций в Европейском суде.