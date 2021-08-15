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Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск

15.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Переулок Окрестина, метро «Пушкинская» — с августа 2020 года для минчан это не просто топонимы, это места, связанные с драматическими и яркими событиями белорусского протеста. Как они выглядят сегодня.

Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск

Станция метро «Пушкинская». 9-14 августа здесь бушевали протесты против итогов выборов. 10 августа у «Пушкинской» силовики застрелили 34-летнего Александра Тарайковского. У места гибели возник народный мемориал.

Власти его регулярно уничтожали, а люди восстанавливали. За надпись «Не забудем», сделанную здесь 9 сентября, осудили пять человек. Максимальный срок — 2 года колонии строго режима. Надписи коммунальщики закрасили.

Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск

Торговый центр «Рига». Массовые демонстрации в районе торгового центра «Рига» и задержания митингующих проходили в первые дни после выборов, наиболее активно — 10-11 августа.

31 августа СМИ сообщили, что недалеко от ТЦ было обнаружено тело 52-летнего Александра Будницкого, которого никто не видел с 11 августа. По версии следствия, причина смерти — алкогольное отравление, также СК заявил, что тело нашли в другом районе.

Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск

Стела «Минск - город-герой». Протестующие собрались здесь впервые вечером 9 августа. Силовики применили против них светошумовые гранаты и другие спецсредства.

16 августа возле стелы прошел один из самых массовых митингов – Марш свободы, в котором, по разным оценкам, участвовали до 400 тыс человек. После этого в дни маршей власти обносили памятник колючей проволокой и выставляли у него оцепление.

Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск

Комаровский рынок. 12 августа 2020 года около 200 женщин в белом с цветами в руках вышли на площадь возле Комаровского рынка, чтобы выразить протест против насилия. Многие считают, что именно эта акция вдохновила тысячи людей, которые выстраивались в цепи солидарности по всей стране.

Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск

ЦИП в 1-м переулке Окрестина. В 1-м переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания. 9-13 августа здесь оказались несколько тысяч протестующих.

Позже они рассказали о пытках и ужасных условиях содержания. В ЦИП и сейчас находятся задержанные за административные правонарушения, в том числе по «политическим» статьям. По четвергам здесь принимают передачи.

Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск

На Минском заводе колесных тягачей проходили протесты против фальсификации выборов и насилия в отношении демонстрантов. 17 августа на завод приехал Александр Лукашенко. Рабочие встретили его криками «Уходи!»

Места белорусского протеста. Как за год изменился Минск

Площадь перемен — минский двор, известный протестными настроениями его жителей. Они устраивали чаепития, концерты, перформансы.

На трансформаторной будке находился мурал диджеев перемен, включивших на провластном митинге песню Цоя. 11 ноября неизвестные в штатском до смерти избили здесь местного жителя Романа Бондаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Переулок Окрестина, метро «Пушкинская» — с августа 2020 года для минчан это не просто топонимы, это места, связанные с драматическими и яркими событиями...
 
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