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Лукашенко: «То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения»
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бе-200 потерпел крушение 14 августа при заходе на посадку в районе населенного пункта Адана. На борту были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все погибли. Они были задействованы в тушении лесных пожаров.
Причерноморские районы Турции сейчас восстанавливаются от небывалого паводка. Его жертвами стали уже 57 человек.
В Беларуси с большой скорбью и болью воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных стихийным бедствием. Об этом говорится и в соболезновании, которое направил Александр Лукашенко президенту Турции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Лукашенко: «То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения»
Новости Турции. Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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