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Лукашенко: «То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения»

15.08.2021 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения»

Бе-200 потерпел крушение 14 августа при заходе на посадку в районе населенного пункта Адана. На борту были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все погибли. Они были задействованы в тушении лесных пожаров.

Лукашенко: «То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения»

Причерноморские районы Турции сейчас восстанавливаются от небывалого паводка. Его жертвами стали уже 57 человек.

Лукашенко: «То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения»

В Беларуси с большой скорбью и болью воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных стихийным бедствием. Об этом говорится и в соболезновании, которое направил Александр Лукашенко президенту Турции.

Лукашенко: «То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году природа, к сожалению, посылает тяжелые испытания дружественной нам Турции – сначала в виде пожаров, а потом наводнений. То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения. При помощи настоящих друзей ваша страна, в том числе с поддержкой белорусских спасателей на вертолетах, сдерживает одну стихию, уверен, что победит и другую.

 
 
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Новости Турции. Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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