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Европейский Центробанк запускает цифровой евро

15.08.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский Центробанк запускает пилотный проект "цифрового евро": полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от "бумажного" прототипа, так и от криптовалют.

В тестовом режиме цифровой евро будет обращаться два года. За это время предстоит решить целый ряд задач: главной из них в Банке называют обеспечение безопасности и конфиденциальности.

Расчёты в криптовалюте набирают популярность в том числе потому, что транзакции проходят гораздо быстрее, а комиссия практически отсутствует. Это же преимущество будет у цифрового евро. Но в отличие от криптовалют, майнить его не смогут ни граждане, ни сам Центробанк.

Цифровой евро будет точно таким же обязательством ЕЦБ, как и бумажный; но обналичить цифровой кошелёк не получиться. Всё это должно позволить эффективно бороться с отмыванием денег и уходом от налогов.

В Евоцентробанке подчёркивают, что новая валюта дополнит старую, но ни в коем случае не заменит её.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Европейский Центробанк запускает пилотный проект "цифрового евро": полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от "бумажного"...
 
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