СМИ: президент Афганистана покинул страну

По словам источника РИА Новости, Гани сообщил, что боевые действия в Кабуле невозможны.





Asia Plus со ссылкой на источник сообщает, что Гани улетел в Таджикистан в сопровождении советника по национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и главы администрации Фазл Махмуда Фазли.





Он согласился уйти в отставку на переговорах с «Талибаном», представители которого ранее вошли в президентский дворец.





«Талибан» утверждал, что не будет применять насилие против мирного населения. Несмотря на это, местные жители массово уезжают из столицы Афганистана.





Ранее стало известно, что под контролем боевиков находятся все пограничные пункты в Афганистане.





Вылета из аэропорта Кабула также ожидают ряд высокопоставленных чиновников афганского правительства, в том числе советники президента Гани, сообщает CNN.