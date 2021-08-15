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Власти надеются: экономику вытянут технопарки
Источник материала: Партизан
Белорусские технопарки должны стать одними из базовых точек роста экономики на период до 2025 года.
Это предусматривает правительственная программа социально-экономического развития, которую в эфире телеканала «Беларусь 1» прокомментировал Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики.
В Беларуси сейчас работают 16 технопарков. Правительство рассчитывает развивать их потенциал в плане предоставления услуг для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), в частности, по предоставлению оборудования, которое бизнес на начальном этапе своего развития позволить себе не может.
В Беларуси число МСБ в 2020 году превысило 110 тыс. единиц, при этом доля малых и средних бизнесов, занятых в промышленном производстве (15,4 тыс.), заметно отставала от числа торговых и сервисных компаний.
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Белорусские технопарки должны стать одними из базовых точек роста экономики на период до 2025 года.
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