﻿ Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

15.08.2021 17:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудник АЗС, ветеринар, флорист и даже коуч. В Минске в Ботаническом саду дети могут стать жителями «Города профессий», завести и заполнить трудовые книжки и даже заработать деньги, букидсы, которые можно обменять на приятные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Семейный фестиваль профессий проводится уже четвертый раз. Самая удачная тема для детского и семейного досуга позволяет объединить спортивные и экстрим-площадки, игровые зоны для самых маленьких, а также рассказать детям о трендах среди профессий и держать родителей в курсе новых тенденций.

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Например, в «Детском маркете» юные предприниматели могут продавать собственные изделия – выпечку, рисунки, поделки. К слову, билет позволяет приходить и уходить из Ботанического сада, когда удобно.

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Уже в третий раз мы на фестивале таком. Пришли ознакомиться с внуком с новыми профессиями, узнать, кто чем занимается. Может быть, найдет свою какую-то интересную нишу на будущее. Ну и просто провести хорошо выходной день. 

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Татьяна Юзефович, организатор фестиваля профессий «Букидс»:
У нас сегодня более 80 профессий на площадках. И спортивные профессии, и профессии IT, и новые профессии для молодежи – стримеры, слаймеры – новомодные всякие введения – скимсерферы даже есть. Мы стараемся показывать разные профессии и привлекаем каждый раз новых участников. Потому что важно, чтобы наполнение было разное.

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Вечером для зрителей выступят сразу три музыкальных коллектива, пройдет модный показ актуальных коллекций. Закончится фестиваль праздничным фейерверком. 

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Читайте также:

Занятия не должны вызывать страх. Как подготовить ребенка к школе психологически?

Тяжелые нагрузки могут негативно повлиять на здоровье. В какой спорт отдать ребенка?

Ребенок часто становится заложником сложной ситуации. Как инспекция по делам несовершеннолетних помогает детям и родителям?

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудник АЗС, ветеринар, флорист и даже коуч. В Минске в Ботаническом саду дети могут стать жителями «Города профессий», завести и заполнить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко: Полностью потеряла рассудок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by