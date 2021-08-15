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Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудник АЗС, ветеринар, флорист и даже коуч. В Минске в Ботаническом саду дети могут стать жителями «Города профессий», завести и заполнить трудовые книжки и даже заработать деньги, букидсы, которые можно обменять на приятные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семейный фестиваль профессий проводится уже четвертый раз. Самая удачная тема для детского и семейного досуга позволяет объединить спортивные и экстрим-площадки, игровые зоны для самых маленьких, а также рассказать детям о трендах среди профессий и держать родителей в курсе новых тенденций.
Например, в «Детском маркете» юные предприниматели могут продавать собственные изделия – выпечку, рисунки, поделки. К слову, билет позволяет приходить и уходить из Ботанического сада, когда удобно.
Уже в третий раз мы на фестивале таком. Пришли ознакомиться с внуком с новыми профессиями, узнать, кто чем занимается. Может быть, найдет свою какую-то интересную нишу на будущее. Ну и просто провести хорошо выходной день.
Татьяна Юзефович, организатор фестиваля профессий «Букидс»:
Вечером для зрителей выступят сразу три музыкальных коллектива, пройдет модный показ актуальных коллекций. Закончится фестиваль праздничным фейерверком.
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Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями
Новости Беларуси. Сотрудник АЗС, ветеринар, флорист и даже коуч. В Минске в Ботаническом саду дети могут стать жителями «Города профессий», завести и заполнить...
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