Фестиваль «Букидс» в Ботаническом саду. Посмотрите, как маленькие дети знакомятся с разными профессиями

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудник АЗС, ветеринар, флорист и даже коуч. В Минске в Ботаническом саду дети могут стать жителями «Города профессий», завести и заполнить трудовые книжки и даже заработать деньги, букидсы, которые можно обменять на приятные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Семейный фестиваль профессий проводится уже четвертый раз. Самая удачная тема для детского и семейного досуга позволяет объединить спортивные и экстрим-площадки, игровые зоны для самых маленьких, а также рассказать детям о трендах среди профессий и держать родителей в курсе новых тенденций.





Например, в «Детском маркете» юные предприниматели могут продавать собственные изделия – выпечку, рисунки, поделки. К слову, билет позволяет приходить и уходить из Ботанического сада, когда удобно.





Уже в третий раз мы на фестивале таком. Пришли ознакомиться с внуком с новыми профессиями, узнать, кто чем занимается. Может быть, найдет свою какую-то интересную нишу на будущее. Ну и просто провести хорошо выходной день.





Татьяна Юзефович, организатор фестиваля профессий «Букидс»:

У нас сегодня более 80 профессий на площадках. И спортивные профессии, и профессии IT, и новые профессии для молодежи – стримеры, слаймеры – новомодные всякие введения – скимсерферы даже есть. Мы стараемся показывать разные профессии и привлекаем каждый раз новых участников. Потому что важно, чтобы наполнение было разное.





Вечером для зрителей выступят сразу три музыкальных коллектива, пройдет модный показ актуальных коллекций. Закончится фестиваль праздничным фейерверком.

















































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