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Суд обвинил витебского краеведа в «пропаганде нацистской символики»

15.08.2021 17:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Витебский фотограф, краевед и ретушер Виктор Борисенков осужден на семь суток ареста по статье 19.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики).

 

Суд обвинил витебского краеведа в «пропаганде нацистской символики»
Виктор Борисенков. Фото: svaboda.org.

 

Он разместил на своей странице в соцсети снимок, сделанный советским фотографом Сергеем Барановым 26 июня 1944 года в освобожденном Витебске. На фотографии изображены красноармейцы, которые держат трофей — нацистский флаг со свастикой.

Этот снимок 1944 года оцифрован и размещен для продажи в банке визуальных изображений российского агентства visualrian.ru. Фото много лет печаталось в ряде изданий.

Однако 13 августа судья суда Октябрьского района Витебска Владимир Цариков признал краеведа виновным в «пропаганде нацистской символики» и постановил арестовать его на семь суток.

«Тот факт, что это подлинная архивная фотография, находящаяся в свободном доступе на десятках сайтов, снятая фотографом-коммунистом, и пропагандирует вообще-то подвиг советских солдат, захвативших как трофей знамя врага, судом принято к сведению. Но приговор огласили, словно я матерый неонацист — семь суток административного ареста», — прокомментировал судебное решение Виктор Борисенков на своей странице в «Фейсбуке». 

Краевед пока остается на свободе, в течение десяти суток он может обжаловать решение суда.

Виктор Борисенков много раз проводил выставки своих фотореконструкций в разных музеях Витебска, выступал с лекциями.

Однако в мае в областном краеведческом музее «по техническим причинам» за день до открытия отменили экспозицию «Самое время вспомнить», на которой Борисенков хотел представить снимки утраченных зданий в Витебске. Тогда он провел онлайн-выставку — разместил фотографии у себя в соцсети.

 
Теги: Витебск
 
 
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Краевед и фотограф Виктор Борисенков наказан семью сутками ареста за репост в соцсети снимка 1944 года.
 
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