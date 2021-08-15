Суд обвинил витебского краеведа в «пропаганде нацистской символики»

Витебский фотограф, краевед и ретушер Виктор Борисенков осужден на семь суток ареста по статье 19.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики).



Виктор Борисенков. Фото: svaboda.org.

Он разместил на своей странице в соцсети снимок, сделанный советским фотографом Сергеем Барановым 26 июня 1944 года в освобожденном Витебске. На фотографии изображены красноармейцы, которые держат трофей — нацистский флаг со свастикой.

Этот снимок 1944 года оцифрован и размещен для продажи в банке визуальных изображений российского агентства visualrian.ru. Фото много лет печаталось в ряде изданий.

Однако 13 августа судья суда Октябрьского района Витебска Владимир Цариков признал краеведа виновным в «пропаганде нацистской символики» и постановил арестовать его на семь суток.

«Тот факт, что это подлинная архивная фотография, находящаяся в свободном доступе на десятках сайтов, снятая фотографом-коммунистом, и пропагандирует вообще-то подвиг советских солдат, захвативших как трофей знамя врага, судом принято к сведению. Но приговор огласили, словно я матерый неонацист — семь суток административного ареста», — прокомментировал судебное решение Виктор Борисенков на своей странице в «Фейсбуке».

Краевед пока остается на свободе, в течение десяти суток он может обжаловать решение суда.

Виктор Борисенков много раз проводил выставки своих фотореконструкций в разных музеях Витебска, выступал с лекциями.

Однако в мае в областном краеведческом музее «по техническим причинам» за день до открытия отменили экспозицию «Самое время вспомнить», на которой Борисенков хотел представить снимки утраченных зданий в Витебске. Тогда он провел онлайн-выставку — разместил фотографии у себя в соцсети.