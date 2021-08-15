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Ашраф Гани. Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Афганистана улетел в Таджикистан Чиновник рассказал, что Гани вылетит в третью страну после прибытия в Таджикистан.

Президент Афганистанаулетел из Кабула в Таджикистан. Об этом сообщил информагентствучиновник в правительствеЧиновник рассказал, что Гани вылетит в третью страну после прибытия в Таджикистан. Конечный пункт не уточняется. По словам Нуристани, президента сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрацииРанее было объявлено, что Гани сложит с себя президентские полномочия после переговоров с представителями радикального движения «Талибан» в президентском дворце в Кабуле. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа.«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.