ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Афганистана улетел в Таджикистан

15.08.2021 17:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Президент Афганистана улетел в Таджикистан
Ашраф Гани. Фото: РИА Новости
«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из Кабула в Таджикистан. Об этом сообщил информагентству «Азия-Плюс» чиновник в правительстве Саджад Нуристани.

Чиновник рассказал, что Гани вылетит в третью страну после прибытия в Таджикистан. Конечный пункт не уточняется. По словам Нуристани, президента сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Ранее было объявлено, что Гани сложит с себя президентские полномочия после переговоров с представителями радикального движения «Талибан» в президентском дворце в Кабуле. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа.

«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновник рассказал, что Гани вылетит в третью страну после прибытия в Таджикистан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сяргей Ціханоўскі атрымаў прывітаньне ад прэзыдэнта ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by