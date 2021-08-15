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МВД Афганистана: Кабул не будут штурмовать и передадут власть мирным путём

15.08.2021 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Смена власти в Афганистане: талибы вошли в Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Афганистана: Кабул не будут штурмовать и передадут власть мирным путём

В МВД утверждают, что столица не подвергнется штурму и переход власти организован мирным путем. С таким же заявлением выступили и боевики. Движение объявило об установлении своего контроля на всей территории страны. Одно из последних завоеваний – авиабаза Баграм. Делегация талибов ведет переговоры в президентском дворце в Кабуле.

 
 
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Новости Афганистана. Смена власти в Афганистане: талибы вошли в Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МВД утверждают, что столица не подвергнется...
 
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