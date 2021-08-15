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МВД Афганистана: Кабул не будут штурмовать и передадут власть мирным путём
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Смена власти в Афганистане: талибы вошли в Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МВД утверждают, что столица не подвергнется штурму и переход власти организован мирным путем. С таким же заявлением выступили и боевики. Движение объявило об установлении своего контроля на всей территории страны. Одно из последних завоеваний – авиабаза Баграм. Делегация талибов ведет переговоры в президентском дворце в Кабуле.
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Новости Афганистана. Смена власти в Афганистане: талибы вошли в Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МВД утверждают, что столица не подвергнется...
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