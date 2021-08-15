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Соболенко: Полностью потеряла рассудок
Источник материала: Партизан
Арина Соболенко прокомментировала свое странное поведение на турнире в Монреале
Белорусская спортсменка проиграла чешке Каролине Плишковой в полуфинале.
Во время матча Соболенко не стеснялась выражать эмоции — спортсменка бросала ракетку о корт. Направляясь для рукопожатия к сопернице по окончанию проигранного в двух сетах матча, Соболенко снова выбросила ракетку.
Позже, в своем Instagram она написала: "Мое поведение сегодня было непрофессиональным. Хочу извиниться за это. Каролина Плишкова была лучше. Извиняюсь за это рукопожатие. Полностью потеряла рассудок в этот момент".
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Арина Соболенко прокомментировала свое странное поведение на турнире в Монреале
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