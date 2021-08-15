Соболенко: Полностью потеряла рассудок

Белорусская спортсменка проиграла чешке Каролине Плишковой в полуфинале.





Во время матча Соболенко не стеснялась выражать эмоции — спортсменка бросала ракетку о корт. Направляясь для рукопожатия к сопернице по окончанию проигранного в двух сетах матча, Соболенко снова выбросила ракетку.





Позже, в своем Instagram она написала: "Мое поведение сегодня было непрофессиональным. Хочу извиниться за это. Каролина Плишкова была лучше. Извиняюсь за это рукопожатие. Полностью потеряла рассудок в этот момент".