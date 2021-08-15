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Виктор Бабарико: У нашей страны есть шанс стать европейской державой

15.08.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-банкир Виктор Бабарико, собравший почти полмиллиона подисей для выдвижения в кандидаты в президенты, отбывает свой 14-летний срок в Новополоцкой ИК №1.

Телеграм-канал Виктора Бабарико публикует отрывок из письма, которое он написал одной из подписчиц. Вот о чем пишет Виктор Бабарико:
 
"Пока остаются такие люди, как вы, у нашей страны есть шанс стать тем, что она заслуживает: европейской державой с разделяемыми со всеми цивилизованными странами ценностями. Поэтому получая такие весточки, я чувствую себя лучше и настроение сразу же поднимается. Не останавливайтесь! Идите вперёд!"



 
 
 
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Экс-банкир Виктор Бабарико, собравший почти полмиллиона подисей для выдвижения в кандидаты в президенты, отбывает свой 14-летний срок в Новополоцкой ИК №1.
 
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