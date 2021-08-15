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В мае экс-офицер Генштаба Денис Урад был приговорен к 18 годам лишения свободы / ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело Дениса Урада пересмотрит Верховный суд Также ранее офицер фигурировал в фильме «Манкурты», показанном на ОНТ.

Напомним, В мае за "госизмену"был приговорен к 18 годам лишения свободы на основании ч. 2 ст. 356 УК. Приговор суда вступил в законную силу. Он сфотографировал письмо министра внутренних дел министру обороны и отправил снимок в телеграм-каналы.Также Денис Урад фигурировал в фильме «Манкурты», показанном на ОНТ. Его называли офицером, который во время дежурства сфотографировал секретное письмо от министра МВД министру обороны и переслал его одному из телеграм-каналов, опубликовавшему документ. В нем говорилось о привлечении военнослужащих к охране объектов в случае возникновения угрозы массовых беспорядков или введения чрезвычайного положения.