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Дело Дениса Урада пересмотрит Верховный суд

15.08.2021 17:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дело Дениса Урада пересмотрит Верховный суд
В мае экс-офицер Генштаба Денис Урад был приговорен к 18 годам лишения свободы / ОНТ
Верховный суд рассмотрит в среду, 18 августа, заявление об изменении приговора «в связи с изменением законодательства» осужденного в измене государству бывшего офицера Генштаба Дениса Урада. Об этом сообщает сайт Верховного суда.

Напомним, В мае за "госизмену" Денис Урад был приговорен к 18 годам лишения свободы на основании ч. 2 ст. 356 УК. Приговор суда вступил в законную силу. Он сфотографировал письмо министра внутренних дел министру обороны и отправил снимок в телеграм-каналы.

Также Денис Урад фигурировал в фильме «Манкурты», показанном на ОНТ. Его называли офицером, который во время дежурства сфотографировал секретное письмо от министра МВД министру обороны и переслал его одному из телеграм-каналов, опубликовавшему документ. В нем говорилось о привлечении военнослужащих к охране объектов в случае возникновения угрозы массовых беспорядков или введения чрезвычайного положения.
 
 
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Также ранее офицер фигурировал в фильме «Манкурты», показанном на ОНТ.
 
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